The Batman, svelata la data d'inizio delle riprese della serie Pinguino con Colin Farrell!

A pochi giorni dalla conferma del sequel di The Batman, che sarà ancora una volta scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson, un nuovo report ha segnalato la possibile data d'inizio delle riprese di Pinguino, serie tv sequel spin-off ambientata nel cosiddetto 'BatVerse'.

Secondo un elenco di produzione che sta rimbalzando sulle principali riviste online di settore, la prima serie televisiva del franchise di The Batman inizierà le riprese a partire dal 15 giugno 2022 a Los Angeles, in California. Se il report dovesse essere confermato, questo vuol dire che i fan potranno tornare nella Gotham City di Matt Reeves molto prima del previsto, dato che a quel punto la serie dedicata al villain di Colin Farrell arriverebbe presumibilmente nel 2023.

Ricordiamo che Lauren LeFranc (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) sta supervisionando The Penguin come sceneggiatore e showrunner. Matt Reeves e Colin Farrell sono a bordo come produttori insieme a Dylan Clark, che ha anche lavorato a The Batman. Lo show sarà un'esclusiva della piattaforma di streaming on demand HBO Max, per il quale Matt Reeves sta sviluppando anche una serie televisiva sul manicomio Arkham e possibilmente Joker e la serie animata Batman Caped Crusader, che però sarà totalmente slegata dall'universo di The Batman di Robert Pattinson.

