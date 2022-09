The Batman: svelata la data di inizio riprese per la serie sul Pinguino di Colin Farrell

Era già nell'aria da qualche settimana, ma poche ore fa ne abbiamo avuto la certezza (o quasi). Dopo il via libera a The Batman 2, la Warner Bros. sembra aver fissato la data d'inizio riprese per la serie interamente dedicata al villain Pinguino, che tornerà a essere interpretato da Colin Farrell dopo la prova nel film diretto da Matt Reeves.

Secondo Production Weekly, la serie sul Pinguino dovrebbe iniziare la produzione a New York il 6 febbraio 2023. A marzo, HBO Max ha dato un ordine di serie diretta allo spin-off di The Batman, prodotta esecutivamente da Matt Reeves, Farrell, Dylan Clark e Lauren LeFranc, quest'ultima anche confermata come autrice e showrunner.

"LeFranc ha delle idee straordinarie", aveva dichiarato in precedenza Farrell a ComicBook.com a proposito dello show incentrato sul cattivo. "Il Pinguino è un personaggio fantastico da esplorare, la sua goffaggine, la sua forza e la sua malvagità, sì, la sua propensione alla violenza. Ma c'è anche un uomo con il cuore spezzato dentro, il che lo rende davvero appassionante. Mi piacerebbe molto farlo. Non ci crederò finché non avrò indossato l'abito e il trucco di Mike Marino e non avrò sentito dare l'azione, poi ci crederò e vedrò".

"Sono da tempo un fan del mondo di The Batman, e il film di Matt è un ingresso così potente e audace nel canone", ha dichiarato LeFranc in un comunicato. "Sono entusiasta di continuare a raccontare storie nel tetro mondo di Gotham City - e quale migliore scusa per incanalare la villain che è in me se non quella di raccontare la storia di Oswald Cobblepot? Sono entusiasta di lavorare con Colin, Matt, Dylan, [la 6th & Idaho di Reeves], Warners e HBO Max mentre lavoriamo per portare questa storia sullo schermo".

Paragonata a Scarface di Brian De Palma, la serie racconterà l'ascesa al potere del personaggio dopo che Gotham è sprofondata nel caos alla fine degli eventi del film.