The Batman: svelata la sorprendente location della serie di The Penguin con Colin Farrell

Le riprese di The Penguin stanno per cominciare, ma da Production List arriva un aggiornamento che anticipa che la prima serie tv spin-off (nonché sequel) di The Batman di Matt Reeves avrà una location molto diversa rispetto al film con Robert Pattinson.

Come potete vedere cliccando sul link della fonte che trovate in calce all'articolo, infatti, la produzione di The Penguin avrà luogo a New York City: a partire dal 6 febbraio, lo show con protagonisti Colin Farrell e Cristin Milioti, nato dalla penna della showrunner Lauren LeFranc e in uscita esclusiva su HBO Max, avrà come base la Grande Mela, un grande cambio di rotta rispetto alla Gotham City vista nel film, che invece fu ricostruita tra Liverpool e Londra, con alcune scene girate a Glasgow e a Chicago.

Ricordiamo che il regista vincitore dell'Emmy Award Craig Zobel (Mare of Easttown, The Leftovers) dirigerà due episodi e sarà produttore esecutivo della serie, che si svolgerà qualche settimana dopo gli eventi di The Batman ma prima degli eventi del secondo film, attualmente in sviluppo: secondo quanto dichiarato da Sarah Aubrey, Head of Original Content di HBO Max, The Penguin sarà un ponte per The Batman 2, e porterà gli spettatori dal primo film al suo sequel diretto. Al momento, non si conoscono date d'uscita né finestre di uscita per The Penguin e The Batman 2, anche se è probabile che lo show arriverà nel 2024 e il film lo seguirà nel 2025, a tre anni dal primo capitolo. Del resto, nel 2024 Robert Pattinson sarà visto in un altro film Warner Bros., Mickey17 di Bong Joon-ho, che arriverà il 29 marzo del 2024 (a tal proposito, recuperate il primo teaser trailer di Mickey17).

Colin Farrell, lo ricordiamo, sarà rivisto al cinema in Italia dal 2 febbraio prossimo con Gli spiriti dell'isola, ultimo film di Martin McDonagh presentato a Venezia e per il quale la star ha vinto la Coppa Volpi come migliore attore.