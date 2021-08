The Batman, svelato il titolo provvisorio del prequel HBO Max: e i fan sono in delirio

In questi minuti è emerso il titolo di lavorazione della serie tv prequel di The Batman, attesissimo lungometraggio DC Films con protagonista Robert Pattinson il cui franchise sarà approfondito anche sul servizio di streaming on demand HBO Max.

Ad oggi le informazioni sulla serie tv sono pochissime, se possibile inferiori a quelle del film di Matt Reeves in arrivo a marzo 2022, e perfino il titolo col quale è conosciuto il progetto, ovvero Gotham PD, è solo ufficioso. Adesso però il titolo di lavorazione appena emerso potrebbe fornire qualche indizio in più sul progetto: il nuovo rapporto afferma che il titolo provvisorio dello spettacolo è 'Arkham', nome che suggerisce più di qualcosa ai fan del cavaliere oscuro. Inoltre, il rapporto sottolinea anche che la serie non sarà solo "un prequel dell'attesissimo The Batman, ambientato un anno prima degli eventi del film", ma che sarà anche narrato dalla "prospettiva di un corrotto ufficiale di polizia di Gotham City". Questa informazione, almeno in parte, rema contro l'ipotesi che la serie tv si concentrerà sul commissario Gordon (interpretato da Jeffrey Wright nel film), cosa che invece i fan si aspettavano sin dall'annuncio del progetto, passato nelle mani del nuovo showrunner Joe Barton dopo l'abbandono di Terence Winter per divergenze creative.

Ma cosa potrebbe significare il titolo provvisorio, Arkham? Apparso per la prima volta in Batman n. 258 del 1974, l'Arkham Asylum è un ospedale psichiatrico di Gotham City che ospita i supercriminali di Batman: che sia proprio il celebre manicomio a fare da sfondo alle vicende del 'corrotto poliziotto di Gotham' al centro della serie? Per il momento non è dato saperlo, ma è altamente probabile che maggiori informazioni emergeranno ad ottobre durante la seconda edizione del DC FanDome.

