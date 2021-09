The Batman, in sviluppo una serie tv spin-off sul Pinguino per HBO Max

L'universo di The Batman continua a espandersi con una nuova serie tv spin-off in sviluppo per HBO Max: questa volta protagonista dello show sarebbe il Pinguino.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Variety, dopo la serie prequel di The Batman Gotham PD, che si focalizzerà nel periodo delle prime apparizioni dell'Uomo Pipistrello, raccontato però "dal punto di vista di alcuni poliziotti corrotti", adesso un'altra serie tv ambientata nel mondo del film con protagonista Robert Pattinson sarebbe in lavorazione per la piattaforma streaming.

Si tratterebbe, afferma il sito, di uno spin-off sul Pinguino, il celebre villain interpretato da Colin Farrell nel film di Matt Reeves, anche produttore della serie tramite la sua 6th & Idaho. Lo show dovrebbe infatti esplorare l'ascesa al potere di Oswald Cobblepot, e secondo le fonti citate, Farrell sarebbe stato contattato per riprendere il ruolo, sebbene non sia ancora stato concordato alcun accordo.

Inoltre, ci tengono a specificare, il progetto sarebbe nelle primissime fasi, anche se una sceneggiatrice potrebbe già essere stata scelta: si tratta di Lauren LeFranc, che ha già lavorato a serie tv come Impulse, Agents of S.H.I.E.L.D., Chuck e Hemlock Grove.

Per ora questo è tutto ciò che sappiamo sul possibile nuovo spin-off di The Batman, ma voi che ne pensate? Vi convince come operazione? Fateci sapere nei commenti.