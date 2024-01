The Batman: The Penguin, Michael Kelly promette: 'Colin Farrell è strepitoso'

In attesa di prossimi aggiornamenti su The Penguin, l'attore Michael Kelly ha recentemente parlato dell'interpretazione di Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, personaggio di cui l'attore di True Detective e Miami Vice è tornato a vestire i panni nella serie tv sequel di The Batman.

Parlando ai microfoni di ComicBook, l'attore di House of Cards e Jack Ryan Michael Kelly – che interpreterà Johnny Vitti, sottocapo della famiglia Falcone nei fumetti di Batman - ha confermato di aver terminato le riprese dell’attesissima serie DC. "Stavo girando The Penguin e ci siamo fermati proprio a metà a causa dello sciopero, mi restava un giorno di riprese e ora ho finito definitivamente. Avevo visto già il film prima di iniziare i lavori, ma quando sono arrivato sul set la prima volta sono rimasto sbalordito quando ho visto Colin truccato nei panni del Pinguino. È senza dubbio una cosa strabiliante, credetemi, è un attore incredibile e in questa serie è dannatamente bravo. Ricordatevi delle mie parole", ha aggiunto l'attore.

Annunciato a settembre 2021, The Penguin sarà ambientato una settimana dopo gli eventi di The Batman e seguirà Oswald Cobblepot mentre tenta di prendere il controllo del mondo criminale di Gotham, la cui leadership è stata lasciata vacante dalla morte di Carmine Falcone. Nel cast della serie, composta da un totale di 8 episodi, ci saranno anche Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Theo Rossi e Craig Walker, tra gli altri. Al momento non è dato sapere se in The Penguin apparirà anche Robert Pattinson, ma è stato che gli eventi della serie condurranno direttamente a quelli di The Batman: Parte 2, che uscirà il 4 ottobre 2025.

The Penguin non ha ancora una data d'uscita, ma arriverà nel corso del 2024.