The Batman: quale sarà la trama dello spin-off HBO Max su Pinguino?

Mentre i fan aspettano l'annuncio del sequel di The Batman, dopo il grande successo in sala del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, procedono i lavori in casa HBO Max per la serie spin-off sul Pinguino di Colin Farrell.

Il via libera allo spin-off di The Batman è arrivato proprio nei giorni scorsi: la serie, che ha il titolo provvisorio di The Penguin, sarà prodotta da Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell e Lauren LeFranc, con quest'ultima a rivestire il ruolo di showrunner.

In The Batman il Pinguino è apparso in misura limitata, ma non certo insignificante, grazie alla magistrale performance di Colin Farrell che ha lasciato tutti i fan in attesa di vederne di più.

A seguire, vi sveliamo alcuni dettagli sulla trama della serie spin-off su Pinguino che contengono SPOILER su The Batman!

Se nella pellicola diretta da Matt Reeves, il Pinguino è il braccio destro di Carmine Falcone, il boss criminale di Gotham City, la serie HBO Max lo vedrà alla ricerca di un maggior potere. Quando in The Batman Carmine Falcone viene definitivamente sconfitto, Pinguino non fa nulla per aiutare il boss, mostrando chiaramente l'intenzione di prendere il controllo di Gotham: la serie dovrebbe dunque seguire l'ascesa al potere di Pinguino alla vigilia della morte di Carmine Falcone.

Il boss controllava l'intera città e, dopo la sua morte, Pinguino intende reclamare il suo impero: sebbene possa trattarsi di una pretesa legittima, nulla è semplice in una città criminale e corrotta come la Gotham City che abbiamo visto in The Batman. C'è da aspettarsi dunque che possa affacciarsi sulla scena un altro pretendente che intenda colmare il vuoto di potere, dando vita a un conflitto sul quale si possa articolare lo show.

Colin Farrell tornerà nei panni di Pinguino anche in questa serie spin-off, ma non è ancora noto se vedremo altri attori che hanno fatto parte del cast di The Batman: l'ipotesi più accreditata è quella che riguarda il Jim Gordon di Jeffrey Wright, che sarebbe dovuto apparire nella serie su Gotham PD attualmente sospesa, quindi potrebbe apparire in uno degli altri progetti di HBO.

L'ufficialità dello spin-off sul Pinguino è un segnale che lascia intendere che stia nascendo un vero e proprio universo attorno alla pellicola di Matt Reeves. Con lo sviluppo di vari show che possono contribuire alla comprensione dell'ambiente di Gotham City, i futuri capitoli cinematografici (se confermati) potranno concentrarsi sul racconto di una singola storia avvincente.

Inoltre, iniziare da Pinguino è un ottimo primo passo, poiché si tratta di un personaggio che ha legami praticamente con tutti a Gotham: si lega a Batman attraverso le sue indagini su Falcone, a Gordon e alla polizia per i suoi affari, e persino a Selina Kyle attraverso l'Iceberg Lounge.