The Batman, ufficiale: Colin Farrell protagonista dello spin-off su Pinguino

Le voci sulla serie su Pinguino spin off di The Batman si concretizzano con l'annuncio ufficiale di Variety, che segnala che Colin Farrell ha firmato per tornare nel mondo di Gotham City in un prequel del film con Robert Pattinson.

I fan incontreranno per la prima volta la versione di Colin Farrell del famigerato villain di Gotham City nell'attesissimo The Batman, diretto da Matt Reeves per la Warner Bros. Pictures e in uscita nelle sale di tutto il mondo dal 4 marzo 2022. Secondo quanto riferito, la serie spinoff incentrata su Pinguino, sviluppata da HBO Max (ancora senza titolo), "racconterà l'ascesa al potere di Oswald Cobblepot nel mondo criminale di Gotham" e sarà ovviamente ambientata prima degli eventi del film con Robert Pattinson.

Quella di Colin Farrell è la terza versione live-action del Pinguino: prima di lui, Burgess Meredith lo ha interpretato al fianco di Adam West nella serie tv classica Batman (1966-1968) della ABC, Danny DeVito lo ha portato sul grande schermo in Batman Returns di Tim Burton (1992) e Robin Lord Taylor ha fornito una nuova interpretazione del personaggio per la serie tv Gotham della Fox (2014-2019). Pinguino non è neppure la prima serie spin-off di The Batman in lavorazione in casa HBO Max: la Warner sta già lavorando ad una serie incentrata sulla polizia di Gotham City, ambientata durante il primo anno di attività di Batman (il film di Matt Reeves racconterà il secondo anno di 'carriera' del vigilante).

