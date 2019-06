The Beach, in arrivo una serie prequel sul film con Leonardo DiCaprio?

Ricordate quel film con un giovane Leonardo DiCaprio, una misteriosa spiaggia e una enigmatica Tilda Swinton? Secondo Danny Boyle, regista di suddetta pellicola, Amy Seimetz starebbe lavorando a una serie prequel. The Beach sta tornando.

Il regista di The Millionaire e Yesterday, che proprio in occasione della promozione di quest'ultimo ha ricordato quanto fu costoso ingaggiare DiCaprio per The Beach, avrebbe rivelato i piani per una serie tv prequel per la pellicola basata sul romanzo di Alex Garland.

"The Beach potrebbe tornare. Seimetz ne ha fatto un prequel per la tv. È lo stesso personaggio, ma è ambientato ai giorni nostri, quindi venti anni dopo... Ti scombussola il cervello!"

Avrebbe sostenuto Boyle, che ha poi continuato: "È davvero intrigante, vedrete. Ho letto i copioni dei primi due episodi."

Del progetto se ne starebbe occupando Amy Seimetz che, tra le altre cose, può annoverare nel suo curriculum la regia di due episodi di Atlanta e tredici di The Girlfriend Experience, e che ha recentemente siglato un accordo con l'emittente FX per la produzione di contenuti in esclusiva.

"Non so se avranno il coraggio di farlo a FX, ma chi può dirlo!" commenta Boyle.

Non sappiamo se la serie verrà mai prodotta o ordinata, ma di certo sarebbe interessante vedere questa nuova versione della storia, come anche chi sarà l'attore prescelto per ereditare il ruolo di Leo.