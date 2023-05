The Bear 2, l'apertura del nuovo ristorante si avvicina nel primo trailer!

Cos'è più difficile di portare avanti un ristorante che naviga in cattive acque? Aprirne uno nuovo, naturalmente! Lo scopriranno a loro spese Carmy e la sua brigata nella seconda stagione di The Bear, almeno stando a quanto abbiamo potuto vedere nel trailer rilasciato in queste ore ad anticipare l'arrivo dei nuovi episodi.

Preceduto dal poster di The Bear 2 rilasciato alcuni giorni fa, il trailer ci permette di addentrarci nuovamente nella Chicago in cui si muovono Carmy e la sua disastrata seconda famiglia con la quale il personaggio di Jeremy Allen White insegue il sogno di aprire un nuovo ristorante nel quale declinare la propria idea di cucina.

Le difficoltà, naturalmente, non mancheranno: i problemi economici sono dietro l'angolo e, mentre i lavori in corso sembrano procedere a rilento, la data fissata per l'apertura della nuova attività si avvicina pericolosamente, il tutto mentre assoldare uno staff affidabile comincia evidentemente a sembrare un'impresa pressoché impossibile.

Oltre al già citato Jeremy Allen White, nel cast della seconda stagione di The Bear (in arrivo in estate qui da noi su Disney+) ritroveremo anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas and Matty Matheson, with Edwin Lee Gibson, Oliver Platt e Molly Gordon. E voi, siete pronti a tornare in cucina?