The Bear 2 batte tutti i record: è la serie FX più vista su Hulu!

A pochi giorni dall'arrivo in streaming negli USA, la seconda stagione di The Bear è già diventata il più grande esordio FX sulla piattaforma Hulu, registrando incredibili indici d'ascolto che hanno superato di gran lunga la prima stagione dopo solo una settimana dalla pubblicazione.

Il successo raccolto da The Bear l'anno scorso lo ha portato a diventare uno dei titoli di punta della serialità. Dopo aver esordito con la seconda stagione con tutti e dieci gli episodi il 22 giugno, FX ha registrato un aumento del 70% delle ore totali di streaming rispetto alla prima stagione nello stesso periodo totale di quattro giorni. Insomma, un vero e proprio record che chiarisce quanto The Bear sia uno dei prodotti trainanti di Hulu.

Mentre è stato rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di The Bear per Disney+, gli episodi continuano a macinare grandi traguardi negli Stati Uniti. Da piccolo e sudicio localino di Chicago, i protagonisti cercheranno di rendere il ristorante un posto degno di riconoscimento e, addirittura, di una stella Michelin. La crescita del locale sarà accompagnata da una analisi introspettiva dei personaggi capace di mostrarci la loro crescita personale.

In attesa di scoprire qualcosa in più sulla seconda stagione, vi consigliamo la nostra recensione della season 1 di The Bear. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!