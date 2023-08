The Bear 2, come finisce la seconda stagione della serie con Jeremy Allen White?

La prima stagione di The Bear è stato un successo inaspettato. Il seguito, invece, sembra sia una piacevole conferma della commedia con protagonista Jeremy Allen White. Se il finale della season one aveva lasciato tutti con il fiato sospeso, questa stessa sensazione si è ripetuta con la seconda.

Mentre Jeremy Allen White parla della possibilità di avere Sam Rockwell come guest star nella terza stagione di The Bear, anche la seconda stagione è arrivata alla sua naturale conclusione all'insegna di guest star e un finale che, inevitabilmente, ha intenzione di aprire ad una possibile terza stagione. Non è facile che serie di questo tipo diventino così improvvisamente dei successi ma The Bear è famosa per esser stata in grado di ribaltare molti canoni tradizionali.

Tutta la seconda stagione di The Bear ruota intorno a Carmy che tenta di riaprire il ristorante di suo fratello dopo aver ottenuto nuovi finanziamenti nella prima stagione. Il protagonista inizia a collaborare con Sydney e sua sorella per rendere la paninoteca un ristorante di alto livello. Il finale della seconda stagione vede al centro Carmy che cerca di preparare la sua brigata per l'apertura del nuovo ristorante. L'intero episodio ruota intorno ad una domanda: l'orgoglio e l'eccessiva coscienza della sua bravura di Carmy lo metterà in difficoltà? Negli ultimi minuti Carmy rimane bloccato nella cella frigorifera dopo non esser riuscito a riparare la maniglia della porta. Sydney, Tina e Ritchie sono costretti a prendere in mano la situazione e guidare la brigata. L'assenza di Carmy sembra non danneggiare il gruppo che riesce a portare a termine il lavoro.

La cella diventa il luogo in cui Carmy sfoga tutte le sue frustrazioni. Dopo aver rotto con Claire e litigato con Ritchie, si vede quanto in realtà il personaggio si stia trasformando nella versione peggiore di se stesso. Nonostante alla fine dell'episodio venga mandato qualcuno a liberare Carmy dal congelatore, lui non ne viene mai fuori. Per scoprire qualcosa in più su come si è concluso la prima stagione della serie, vi consigliamo la nostra recensione di The Bear. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!