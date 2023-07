The Bear 2: la consulente culinaria della serie l'ha presa come una sorta di terapia

Il successo di The Bear è naturalmente il frutto di tanti elementi che hanno fatto della serie culinaria un vero e proprio evento. In questo senso, una parte del merito non può non essere riconosciuto a Courtney Storer, sorella del creatore dello show, che dati i suoi trascorsi nella ristorazione ha aiutato sceneggiatori e cast a entrare nel mood.

Dopo avervi riportato il significato del tatuaggio sulla spalla di Sydney in The Bear 2, scriviamo per rendere merito alla bravura della consulente culinaria della serie Courtney Storer, il cui lavoro è stato fondamentale per ricreare le atmosfere tipiche del mondo della ristorazione.

In un’intervista con Variety, la Storer ha parlato, tra le altre cose, di come il suo esaurimento da ristorante sia stato un punto focale nella storia di The Bear e in che modo abbia usato lo show come una sorta di terapia.

A una domanda su quanto delle sue esperienze personali sia presente nella serie tv, la consulente ha risposto: “Ho detto spesso che mi sembra un’arte-terapia. È anche una grande responsabilità. Non prendo alla leggera il fatto di provenire da una comunità di chef e professionisti dell’ospitalità e voglio fare la cosa giusta per loro. Non a tutti piacerà quello che abbiamo mostrato su The Bear e non tutti diranno che è una cosa geniale. Ma quello che voglio assicurare è che ho portato il mio cuore. Ho portato la mia esperienza. Tutti conoscono il personaggio di Richie. Sydney e Richie che si tengono a distanza è una cosa che ho sperimentato anche nei ristoranti. Ho avuto conflitti con il personale di sala o con un manager che mi diceva di fare il mio lavoro e non capiva cosa significasse essere uno chef. C’è tensione ma si riesce a comunicare, si può arrivare dall’altra parte e crescere”.

Un’arte-terapia che sta appassionando milioni di spettatori, aggiungeremmo noi. In attesa di poter vedere anche in Italia la nuova stagione della serie culinaria, vi lasciamo al trailer di The Bear 2.