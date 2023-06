The Bear 2, Disney+ torna ai fornelli nel trailer ufficiale dei nuovi episodi

Disney+ ha diffuso il trailer e la key art della seconda stagione di The Bear, la serie di successo targata FX pluripremiata e acclamata dalla critica che tornerà nel nostro mercato a partire dal 16 agosto in esclusiva sulla piattaforma streaming con tutti i 10 episodi disponibili al lancio.

Come anticipato dal filmato promozionale disponibile all'interno dell'articolo, la seconda stagione di The Bear segue Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.

The Bear di FX è stata creata da Christopher Storer (Ramy, Eighth Grade - Terza media), che è produttore esecutivo insieme a Joanna Calo (BoJack Horseman, Undone), Hiro Murai (Atlanta, Station Eleven) di Super Frog, Josh Senior e Matty Matheson, mentre Tyson Bidner (Ramy) è produttore. Oltre a White, Edebiri e Moss-Bachrach, la serie vede nel cast anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Edwin Lee Gibson, Oliver Platt e la nuova arrivata Molly Gordon in ruoli ricorrenti. Inoltre, il cast di The Bear 2 includerà anche Will Poulter, nuovo membro dei Guardiani della Galassia della Marvel.

