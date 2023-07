The Bear 2, Jeremy Allen White sul finale di stagione: 'Il controllo è tutto per Carmy'

Il finale della seconda stagione di The Bear ci ha regalato un sensazionale colpo di scena, e a fornirci un'interessante chiave di lettura è per forza di cose Jeremy Allen White interprete di Carmy; inoltre, ha analizzato altri interessanti aspetti della tranche di episodi appena conclusa.

"Il controllo è così importante per Carmy" ha riflettuto White, "e farlo per una stupida porta che si chiude è semplicemente straziante". Infatti, ricordiamo come la puntata in questione abbia il personaggio finire rinchiuso in una cella frigorifera. A quanto pare, le parole rivolte a Sydney (Ayo Edebiri) non hanno sortito l'effetto sperato.

Alla domanda sull'improbabilità che Carmy divenisse un mentore, così ha aggiunto White: "Penso fosse una specie di non detto nella prima stagione e nella comprensione che avevo del personaggio. Ho sentimenti contrastanti sull'argomento, perché vuole che queste persone trovino l'ispirazione, giusto? Vuole sperimentare una rivoluzione creativa nel gruppo, ma sa che non ha lo spazio e la gioia per ispirarli tutto il tempo". Il merito di un coordinamento simile va anche a Courtney Storer: la consulente culinaria di The Bear 2 l'ha presa come una terapia.

In particolare, riguardo la scena della cella frigorifera, "Penso che ci sia un momento in cui il personaggio inizia a perdere la testa con Sydney, e che le scuse siano, ovviamente, dovute al comportamento di quel momento. Ma dipendono anche dal non essere pronto. Forse non si sente all'altezza di tutto ciò".

Infatti, "non credo che Carmy possa imparare a calmarsi, a prendersi cura di se stesso. Si è sempre sentito responsabile per tutti gli altri e, a causa di ciò, è diventato molto autoritario. Probabilmente è per questo motivo che prova attrazione per una cucina dalla routine tanto rigida: un ambiente caotico, ma altrettanto elegante. Cresciuto nel caos, lo trova familiare, ma come chef è perfettamente in grado di controllarlo". Ma gli approfondimenti non terminano qui: il tatuaggio di Sydney di The Bear 2 ci dice molto sul personaggio.

Gli episodi della seconda stagione saranno disponibili in Italia dal 16 agosto 2023, su Disney+.