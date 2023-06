The Bear 2, John Bernthal parla di QUELLA scena con Bob Odenkirk

Lo scorso aprile arrivava la notizia sorprendente dell'arrivo di Bob Odenkirk in The Bear nella sua seconda stagione. Uno dei membri del cast, John Bernthal, ha rivelato la sua esperienza lavorativa con lui.

"Con Bob, sono un suo grande fan. Ho pensato che fosse proprio una scelta perfetta. Era così giù da venire da me, e viceversa! Quando hai un ambiente del genere, tutti sono disposti a essere un po' pericolosi, perché c'è così tanta fiducia. C'è così tanto amore e tutti sono così devoti. L'obiettivo inizia quindi a essere, OK, come posso scioccare questa persona? Come posso spaventare questa persona? Come posso fare qualcosa che non si aspetteranno mai? Come posso perdermi in questo? Quando crei un'atmosfera incredibilmente creativa e incredibilmente sicura, il pericolo non è difficile da trovare. È stato davvero divertente! È stato come un grande lavoro teatrale, ed è davvero raro", così ha affermato Bernthal in una recente intervista per Variety.

I due si vedono litigare pesantemente durante un flashback nella seconda stagione. È proprio quella scena ad essere ricordata particolarmente dall'attore.



Questo 22 Giugno The Bear 2 ha debuttato su Hulu: avete avuto modo di vedere la nuova stagione della serie con Jeremy Allen White? Se sì, lasciateci un commento per farcelo sapere!

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al trailer di The Bear - Stagione 2.