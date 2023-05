The Bear 2, Molly Gordon di You People si unisce al cast!

Dopo che Bob Odenkirk si è aggiunto a sorpresa nel cast di The Bear 2, lo stesso vale per Molly Gordon, attrice ricordata per film quali Ithaca, Good Boys - Quei cattivi ragazzi, Shiva Baby e You People.

Ad annunciare la notizia è Matthy Matheson, interprete del meccanico Neil Fak. "Non ci posso credere" scrive come descrizione di un post Instagram, "che abbiamo lavorato con Molly Gordon!", per poi aggiungere svariate emoji di una rosa. Nel cast, oltre a White, figurano anche Ebon Moss-Bachrach (Richard "Richie" Jerimovich), Ayo Edebiri (Sydney Adamu), Abby Elliot (Natahalie "Sugar" Berzatto) e altri celebri attori.

I primi otto episodi, andati in onda dal 23 giugno 2022, hanno mostrato la storia di Carmy (giovane chef nel mondo dell'alta cucina) che lotta per trasformare la sua paninoteca italiana di famiglia. Tra debiti, tragiche perdite e altri ostacoli di tutti i tipi, riuscirà l'uomo a raggiungere i propri obiettivi? La storia ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte della critica – basti pensare all'indice di gradimento del 100% su Rotten Tomatoes, o al punteggio di 88 su 100 per Metacritic – e svariati riconoscimenti, tra cui spiccano tre candidature al Critics' Choice Awards e il Golden Globe del 2023 come miglior attore in una serie commedia o musicale a Jeremy Allen White (interprete di Carmen "Carmy Berzatto).

La seconda stagione debutterà nel 2023 su Hulu, per un totale di dieci nuovi episodi (due in più rispetto alla prima tranche): a quanto pare, è già stato confermato il mese in cui potremo assistere a The Bear 2.