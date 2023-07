The Bear 2: il tatuaggio sulla spalla di Sydney racconta tanto del suo personaggio

The Bear 2, uscita negli USA il 22 giugno del 2023 sta stupendo sia per quanto riguardi i dati di ascolto che per le opinioni espresse da chi l’ha già vista. Oggi vi parliamo dei tatuaggio sul corpo di Sydney Adamu, interpretata da Ayo Edebiri, che racconta al meglio l’arco narrativo del personaggio nello show.

The Bear 2 ha battuto ogni record di ascolto per una serie FX su Hulu e molto del suo successo lo deve sicuramente alla dovizia di particolari con cui sono caratterizzati i suoi personaggi.

Una delle caratteristiche di Carmy, per esempio, sono i tantissimi tatuaggi di cui sono ricoperte le sue braccia e le sue mani. Oggi vi vogliamo però parlare di quello sulla spalla di Sydney che rappresenta un cuore trafitto da tre spade e che potrebbe essere molto significativo per comprende la storia del personaggio e tutto quello che sta dietro le sue scelte e i suoi atteggiamenti.

Il disegno è infatti una copia della carta dei tarocchi del Tre di Spade che rappresenta dolore, cuore infranto e tristezza, tutti aspetti che, senza entrare troppo nel particolare per non cadere in spiacevoli spoiler, rientrano nella storia del personaggio e nel racconto della seconda stagione, soprattutto per quanto riguarderà il suo rapporto con Carmy.

In attesa di poter vedere anche in Italia la seconda stagione dello show, che sarà disponibile su Disney+ dal 16 agosto 2023, vi ricordiamo che, probabilmente anche in seguito al successo ottenuto dalla serie, il regista di The Bear dirigerà il film The Winter of Frankie Machine.