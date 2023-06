The Bear 2: Will Poulter si aggiunge alla brigata del The Original Beef of Chicagoland

La seconda stagione di The Bear sta per debuttare negli Stati Uniti e, stando alle indiscrezioni rilasciate da The Daily Beast, al cast si aggiungerà Will Poulter, star di I Guardiani della Galassia che interpreterà uno chef nordeuropeo che farà da guida a Marcus per aiutare Carmen a rilanciare il suo ristorante.

Abbiamo già avuto modo di vedere il trailer della seconda stagione di The Bear e, in attesa di poter assistere alle nuove avventure dei cuochi più disperati della tv, possiamo già essere sicuri che l’aggiunta dell’attore che abbiamo visto in Midsommar e nell’episodio interattivo di Black Mirror riuscirà ad innalzare ulteriormente il livello della serie creata da Chrisopher Storer e che vede protagonisti Jeremy Allen White, Ebon Moss- Bachrach e Ayo Edebiri.

La seconda stagione dello show seguirà Carmen, Sydney e Richard mentre continuano a lavorare per trasformare il loro locale di panini in un ristorante di livello superiore ognuno di loro pronto a confrontarsi con il proprio passato per riuscire a capire davvero cosa possa riservargli il futuro in un continuo viaggio di trasformazione.

Per vedere la seconda stagione in Italia, su Disney+, dovremo aspettare fino al 16 agosto 2023, giorno in cui potremo finalmente capire se la serie, acclamata dalla critica e dal pubblico, riuscirà a mantenere gli stessi livelli che si sono apprezzati nel primo capitolo fatto di black humor e riflessioni non sempre delicate sul mondo del lavoro e sulle conseguenze a livello psicologico.

Intanto, ricordiamo che anche Molly Gordon si è aggiunta al cast di The Bear 2.