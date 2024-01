The Bear 3, quale futuro per Carmy e Claire? Parla Jeremy Allen White

Nei decenni sono state molte le produzioni per il piccolo schermo che sono state in grado di lasciare un segno indelebile nei cuori degli spettatori. Ecco, è proprio questo il caso della serie The Bear, in grado sin dai primi minuti di catapultare il pubblico nel difficile mondo del lavoro culinario.

Ecco quindi che, mentre vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Shameless, la star Jeremy Allen White ha recentemente condiviso le sue speranze per il futuro di The Bear, in quella che sarà la terza stagione dello show.

In particolare l'attore ha discusso coi giornalisti, durante la cerimonia dei Golden Globe, di quello che vorrebbe per il suo personaggio, assieme a quello di Carmy, interpretata da Molly Gordon.

L'ultimo episodio andato in onda ha mostrato come la loro relazione potrebbe essere un errore, ma l'attore di Carmy desidererebbe vedere concretizzarsi questa possibilità nel futuro della serie.

"Penso che Claire meriti davvero delle scuse da Carmy, quindi spero ci sia qualcosa di simile quando leggerò le sceneggiature delle nuove puntate", ha detto White.

The Bear è già stata rinnovata per una nuova tranche di episodi, quindi sicuramente avremo modo di vedere come proseguiranno le vicissitudini di questa indisciplinata banda di cuochi. Voi che cosa vi aspettate di vedere? In attesa di saperne di più, ecco tutti i vincitori dei Golden Globe.