The Bear 3, grandi novità per chi attende la terza stagione della serie Disney+

L’apprezzatissima The Bear ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione lo scorso 6 novembre 2023 e, durante una recente intervista, Jeremy Allen White, interprete di Carmen, ha anticipato quali siano i piani della produzione per cominciare a lavorare sul nuovo capitolo del sorprendente show targato FX e dedicato al mondo della cucina.

Dopo aver condiviso l’ufficializzazione del rinnovo di The Bear, torniamo a parlare della serie tv creata da Christopher Storer per riportare le parole di una delle star dello show, Jeremy Allen White, a proposito dei prossimi passi in vista dell’uscita del nuovo set di episodi.

Parlando a Today Show, l’attore ha spiegato: “Credo che cominceremo intorno a febbraio o marzo e io mi incontrerò con alcuni chef nel mese di gennaio, per ricominciare la preprazione della cucina”.

Per quanto riguardi una possibile data d’uscita, un report indicherebbe che The Bear 3 potrebbe debuttare intorno al giugno del 2024, a circa un anno dalla pubblicazione della seconda stagione.

In un’altra intervista, Storer aveva annunciato che Ayo Edebiri dirigerà diversi episodi del terzo capitolo, cominciando in questo modo un nuovo percorso dietro la macchina da presa.

The Bear 2 è stata in grado di ottenere ben 13 nomination agli Emmy e 5 candidature ai Golden Globe, risultando una delle serie tv più apprezzate dal pubblico e dalla critica in un 2023 ricco di prodotti importanti dedicati al piccolo schermo.

In attesa di scoprire qualcosa di più sulla trama della nuova stagione, vi lasciamo alle parole di Jeremy Allen White a proposito della fuga di Carmy dal frigo.