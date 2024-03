The Bear 3 sarà un' importante prima volta per una star della serie!

La produzione della terza stagione di The Bear (in vista della quale Jeremy Allen White ci ha parlato delle sue speranze) si sta riscaldando, mentre la brigata culinaria più famosa del piccolo schermo si prepara a tornare in cucina quest’estate. Tra le tantissime novità una in particolare vi sorprenderà: vediamo di cosa si tratta.

Mentre lo staff di Carmy (ovvero Jeremy Allen White, che si dice speranzoso per The Bear 3) affronta nuove sfide nella gestione di un nuovo ristorante, un membro chiave del cast si prepara a mettersi, per la prima volta, dall’altro lato della cinepresa: Ayo Edebiri (Sydney) farà il suo debutto alla regia in uno degli episodi della prossima stagione, grazie in parte ad un piccolo incoraggiamento da parte del creatore della serie Christopher Storer.

In una recente intervista, Edebiri ha spiegato che la sua decisione di passare alla regia deriva proprio dal suo primo incontro con Storer: “La prima volta che ho incontrato Chris avevo 21 anni e lui mi ha detto ‘Tu sei nata per fare la regista’ e io ho risposto ‘Fatti gli affari tuoi fratello’. Ma poi la scorsa stagione lui mi ha chiesto di provare e l’ho amato. È troppo presto per poter dichiarare con certezza che continuerò a dirigere, ma ho adorato farlo”.

The Bear ha contribuito a lanciare l’attrice ai piani alti del mondo cinematografico, facendole guadagnare la sua prima vittoria al Primetime Emmy. Parlando della terza stagione della serie, purtroppo si sa ben poco, ma la prossima stagione potrebbe rivelarsi decisiva per la squadra. Come se ciò non bastasse, a rendere più curiosi ed impazienti i fan arrivano le prime foto di The Bear 3 che sembrerebbero anticipare un funerale!

