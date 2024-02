The Bear 3, Jeremy Allen White è speranzoso: 'Voglio un lieto fine per Carmy'

Il povero Carmy ne ha passate davvero di tutti i colori nel corso delle prime due stagioni di The Bear: il personaggio di Jeremy Allen White non ha certo vissuto una vita particolarmente facile finora, per cui è lecito sperare che, quantomeno in occasione del finale della serie, le cose possano aggiustarsi. Ma cosa ne pensa il diretto interessato?

Intervenuto in occasione dei SAG Awards di quest'anno, Jeremy Allen White (che recentemente ha anche parlato del futuro di Carmy e Claire) si è detto speranzoso circa le possibilità che al suo personaggio tocchi quel tanto agognato lieto fine in occasione del finale della prossima stagione della serie.

"Ero in volo per Chicago e mi è stato lasciato un messaggio su un tovagliolo mentre ero in aereo. C'era scritto soltanto: 'Spero che Carmy abbia un lieto fine'. Credo che sia l'unica cosa che spero davvero, che impari a capire un po' meglio se stesso, che apprezzi quello che ha e che trovi un po' di pace" sono state le parole dell'attore.

White ha poi proseguito: "Quello che voglio che la gente porti con sé o capisca è che per me questa serie parla molto della solitudine e di come combatterla. Come trovare un senso di appartenenza, come comunicare e come entrare in connessione con gli altri. Spero che chi lo guarda si diverta e si senta meno solo. Penso che gran parte dello spettacolo riguardi il ritrovare una famiglia e la connessione che tutti noi cerchiamo sempre". E voi, cosa sperate per il finale di The Bear? Fatecelo sapere nei commenti!