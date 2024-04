The Bear 3, è polemica dopo un leak dalla riunione degli azionisti Disney: cosa è successo

Un leak relativo alla terza stagione di The Bear ha causato l’ira di FX, casa di produzione della serie che accusato i media di aver utilizzato del materiale presentato durante una riunione degli azionisti del colosso dell’intrattenimento e circolata sulle reti sociali prima di essere ripreso dalla stampa specializzata.

Dopo aver condiviso l’annuncio della quarta stagione di The Bear, torniamo ad occuparci del fortunato show presente sul catalogo di Disney+ per occuparci della polemica nata a seguito della diffusione di una clip del nuovo capitolo che non sarebbe dovuta fuoriuscire dal ristretto circolo degli azionisti.

FX ha, in questo senso, rilasciato un duro comunicato rivolto agli addetti ai lavori: “Oggi, durante l’assemblea annuale degli azionisti di The Walt Disney Company, è stata mostrata una clip della prossima terza stagione di The Bear di FX come parte della presentazione. Il video è stato successivamente catturato e condiviso pubblicamente senza autorizzazione. L’uso di questa clip non è autorizzato al di fuori dell’incontro con gli azionisti e chiediamo a voi e/o ai vostri contatti di non pubblicarla o condividerla in alcun modo. Se dovesse essere già stata pubblicata, chiediamo che venga rimossa immediatamente”.

La nuova stagione, le cui riprese sono cominciate lo scorso febbraio è attesa al debutto per giugno 2024 e, in attesa di poter scoprire qualcosa di nuovo dal materiale promozionale ufficiale, vi lasciamo ad alcune foto dal set di The Bear 3.

