The Bear 3, quando esce la prossima stagione della serie Disney+?

Dopo il successo che le prime due stagioni hanno riscosso a livello globale, The Bear 3 sembra quasi un obbligo. Nonostante non sia ancora stata annunciata una terza stagione della serie, i fan cominciano già ad ipotizzare quando potrebbe uscire la terza parte della storia di Carmy e della sua brigata.

In un'annata in cui sembrava quasi impossibile fare di meglio con serie del calibro di The Last of Us, Ted Lasso e The White Lotus, la seconda stagione di The Bear è riuscita in una grandissima impresa: riuscire a mantenere l'attenzione del pubblico alta dopo che, lo scorso anno per mesi interi, non si è parlato di altro. Se nel finale della seconda stagione Carmy apre finalmente il tanto sperato ristorante, la terza potrebbe puntare i riflettori sulla relazione tra Carmy e Claire che sembra essere giunta al capolinea. Inoltre, verrà sicuramente approfondito il destino della madre di Marcus e la gravidanza di Sugar.

Mentre si iniziano già a fare piani per la terza stagione, con Jeremy Allen White che spera nella presenza di Sam Rockwell come guest star, una effettiva data d'uscita non è stata ancora rilasciata e bisognerà aspettare diverso tempo prima di averla. Lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori sicuramente rallenterà la produzione della terza stagione ma molti fan pensano che potrebbe arrivare su Disney+ orientativamente entro giugno 2024.

In attesa di avere qualche notizia in più per scoprire qualcosa di più sulla prima stagione, vi consigliamo la nostra recensione di The Bear. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!