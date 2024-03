The Bear, annunciata la stagione 4: sarà girata back-to-back, si parla anche della 5

Mentre le riprese di The Bear 3 sono ancora in corso, FX ha annunciato ufficialmente il rinnovo per una quarta stagione dell'acclamata e pluripremiata serie tv comedy con Jeremy Allen White.

The Hollywood Reporter ha confermato in queste ore che la commedia vincitrice dell'Emmy è stata rinnovata per la quarta stagione, con i nuovi-nuovi episodi che saranno girati back-to-back insieme al restante lavoro della terza stagione: lo scopo di questo rinnovo improvviso e di questo cambio di programma nelle riprese è quello di tentare di mantenere alto il livello e 'cavalcare' l'onda creativa dello show, ma anche quello di approfittare dell'agenda del cast e della troupe, attualmente liberi da impegni per il prossimo futuro.

La terza stagione di The Bear è stata annunciata a novembre con la serie, che ha per protagonisti i vincitori dell'Emmy Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach, che tornerà in streaming su Disney+ a giugno. Non ci sono ancora date per l'uscita della quarta stagione, ma probabilmente andrà in onda nel 2025. Inoltre, pare che The Bear 5 sia già in programma, sebbene un annuncio ufficiale si farà presumibilmente attendere.

Negli ultimi tempi, le star Jeremy Allen White ed Ayo Edebiri sono diventate tra i talenti più richiesti dal punto di vista cinematografico, con Ebon Moss-Bachrach scelto per interpretare La Cosa nel nuovo film dei Fantastici 4 dei Marvel Studios. Fin dalla sua messa in onda originale, The Bear è diventata rapidamente una delle serie tv più premiate di tutti i tempi e più seguite dal pubblico di tutto il mondo.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti di oggi.