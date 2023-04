The Bear: Bob Odenkirk a sorpresa nel cast della seconda stagione

Come riportato in esclusiva da Variety, Bob Odenkirk è entrato a far parte del cast della Stagione 2 di The Bear, acclamata serie FX con protagonista il problematico chef interpretato da Jeremy Allen White. I dettagli sul personaggio interpretato dalla star di Better Call Saul sono al momento sconosciuti ma l'attore avrà un ruolo da guest star.

La seconda stagione di The Bear debutterà a giugno su FX (in Italia arriverà direttamente su Disney+ come accaduto con la prima) e ha come protagonista Jeremy Allen White nel ruolo di Carmen "Carmy" Berzatto, uno chef d'élite che torna a casa per gestire la paninoteca di famiglia a Chicago dopo la morte per suicidio del fratello maggiore. Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Matty Matheson, Richard Esteras e Jose M. Cervantes compongono il caotico staff della cucina che fa da sfondo alla vicenda, mentre Abby Elliott interpreta la sorella di Carmy, Natalie.

Dopo il suo debutto, The Bear è diventata la serie più vista di FX e si è aggiudicata i premi degli Screen Actors, Writers e Producers Guild Awards. Inoltre, White ha vinto il Golden Globe come miglior attore in una serie televisiva, musicale o commedia.

Dopo la conclusione di Better Call Saul, Odenkirk è attualmente impegnato in Lucky Hank, in cui interpreta un insegnante universitario di inglese che affronta una crisi di mezza età. Nel 2022, come detto, ha concluso un'esperienza di 13 anni nel ruolo dell'avvocato penalista e amigo del cartello Saul Goodman in Breaking Bad e Better Call Saul, per il quale ha ricevuto cinque nomination agli Emmy nella categoria di attore protagonista. Better Call Saul concorrerà agli Emmy per l'ultima volta quest'anno, per la seconda parte della sua sesta e ultima stagione.

Recentemente è stato anche confermato che Odenkirk sarà il protagonista di The Room, remake in greenscreen del famigerato film di Tommy Wiseau del 2003, che verrà realizzato a scopo benefico. Inoltre, un sequel del film d'azione Io sono nessuno del 2021 è attualmente in sviluppo presso la Universal.

The Bear 2 debutterà a giugno su FX e successivamente arriverà su Disney+.