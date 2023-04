The Bear, confermato il mese in cui uscirà la stagione 2 dello show con Jeremy Allen White

Uno dei grandi successi tv del 2022 è senza dubbio The Bear, la serie con protagonista la star di Shameless, Jeremy Allen White, creata da Christopher Storer. FX adesso ha annunciato il mese in cui potremo tornare ad appassionarci alle vicende di Carmy Berzatto, lo chef protagonista dello show disponibile su Disney+.

The Bear 2, con i nuovi attesissimi episodi dello show di Storer, sarà in streaming a giugno, e si attende ora l'annuncio anche per quanto concerne la distribuzione italiana.

Ricordiamo che The Bear è un prodotto Star Original ed è stato pubblicato su Disney+ mentre negli Stati Uniti è stato distribuito sulla piattaforma streaming Hulu.



Jeremy Allen White interpreta Carmy, uno chef che torna nella paninoteca di famiglia a Chicago dopo la morte del fratello.

Il cast della serie include Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas, Edwin Lee Gibson e Matty Matheson. Scoprite di cosa parla The Bear, la serie con Jeremy Allen White.



La prima stagione è composta da otto episodi dalla durata che varia dai 21 ai 48 minuti. Si attendono ulteriori novità sulla seconda stagione dello show, che si preannuncia elettrizzante tanto quanto il primo ciclo di episodi, distribuito in Italia lo scorso ottobre.



Non perdetevi la nostra recensione di The Bear.