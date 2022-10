The Bear su Disney+: speriamo davvero che non vi stiate perdendo una delle serie del 2022

Questa settimana, da ieri 5 ottobre, è arrivata su Disney Plus The Bear, la nuova serie tv di FX: speriamo davvero che non ve la stiate perdendo, perché si tratta di una delle migliori opere per il piccolo schermo del 2022.

La serie, già rinnovata per una seconda stagione, racconta la storia di Carmen “Carmy” Berzatto (interpretato dalla star di Shameless Jeremy Allen White), un giovane ma famosissimo chef che decide di lasciare il mondo della ristorazione stellata nonostante il posto nel miglior ristorante del mondo per tornare a casa a Chicago e iniziare a gestire la paninoteca di famiglia, la 'The Original Beef of Chicagoland', dopo l'improvviso suicidio di suo fratello Mike: piombato di colpo un mondo completamente diverso da quello al quale il suo lavoro lo aveva abituato, Carmy sarà costretto ad affrontare non solo la dura realtà della gestione di una piccola impresa, il suo nuovo personale di cucina e i tesi rapporti con gli altri membri della sua famiglia, ma soprattutto le conseguenze del suicidio del fratello.

Creata, scritta e diretta da Christopher Storer, The Bear ha un'energia clamorosa e vibrante che fin dal primo episodio elettrizza lo sguardo attraverso un montaggio forsennato, dagli indiavolati ritmi scorsesiani, e per come procede indiavolata fa venire subito in mente il cinema dei fratelli Safdie, autori di Good Time e Diamanti Grezzi: se state cercando una nuova serie alla quale appassionarvi, questa potrebbe fare al caso vostro, con episodi dalla durata di mezz’ora che volano via in cinque minuti.

Vi segnaliamo nel cast la presenza di Ebon Moss-Bachrach (“Richard ‘Richie’ Jerimovich”), Ayo Edebiri (“Sydney Adamu”), Abby Elliott (“Natalie ‘Sugar’ Berzatto”), Lionel Boyce (“Marcus”), Liza Colón-Zayas (“Tina”), Edwin Lee Gibson (“Ebraheim”) e Matty Matheson (“Neil Fak”).