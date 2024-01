The Bear, Jeremy Allen White svela le sue speranze per la terza stagione

Nella notte di ieri, Jeremy Allen White ha vinto il suo secondo Golden Globe consecutivo per la sua performance come miglior attore nella serie televisiva The Bear, che lo scorso anno è tornata per la sua seconda stagione. Parlando ai giornalisti presenti alla cerimonia, l'attore ha rivelato quelle che sono le sue speranze per i nuovi episodi.

White spera che Carmy abbia la possibilità di sistemare le cose, ha detto ai giornalisti nella sala stampa dei Golden Globes nella notte dopo la sua vittoria: "Penso che Claire sia così adorabile e gentile con Carmy. Penso che meriti almeno delle scuse. Quindi spero che ci sia una versione di questo quando leggerò i copioni".

Sappiamo per certo almeno che avremo una risposta in ogni caso: The Bear è stata rinnovata a novembre per la terza stagione e le riprese dovrebbero iniziare nel corso dell'anno.

Altri membri del cast che torneranno nella prossima terza stagione di The Bear saranno Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach. Edebiri ha vissuto l'anno di maggior successo della sua carriera, recitando in progetti come Bottoms e Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Moss-Bachrach, invece, è stato recentemente visto in No Hard Feelings, una delle commedie più acclamate del 2023, e nella prima stagione di Andor, dove si è scontrato con il personaggio di Diego Luna, nei panni di Arvel Skeen. Andor 2 non uscirà nel 2024, ma arriverà più probabilmente l'anno prossimo.

Carmy, Richie (Moss-Bachrach) e Sydney (Edebiri) avranno molti problemi da risolvere una volta tornati nella terza stagione. I problemi per la famiglia di Carmy sono iniziati quando suo fratello Mikey (Jon Bernthal) si è tolto la vita quattro mesi prima dell'inizio degli eventi della serie. Poiché Mikey gestiva un ristorante insieme a Richie, la situazione è diventata estremamente tesa quando Carmy ha cercato di prendere il posto del fratello. Attraverso molte discussioni e momenti complicati, i due hanno cominciato ad andare d'accordo e a lavorare insieme per offrire a Chicago la migliore esperienza culinaria possibile. Quando è giunto il momento di assumere nuovi volti nell'azienda, è arrivata Sydney, come giovane stella con un grande potenziale.

Visti i ritardi causati dagli scioperi, è probabile che la terza stagione di The Bear non arriverà prima del 2025.