The Bear, la pluripremiata serie tv bocciata da un famoso chef

La prima stagione di The Bear è stata una delle migliori serie del 2022, ma non tutti sono d'accordo: basti pensare a Mark Strausman, chef newyorkese che, dopo aver assistito allo show, l'ha definito come una versione palesemente esagerata dell'industria della ristorazione.

Tuttavia, lo chef non ha davvero assistito alla serie: il suo parere si basa su quello che ha sentito dire da altri. In ogni caso, è pronto a dire la sua, al punto che ha domandato: "Hai sentito cosa ha detto il principe Harry su The Crown?". Ebbene, la sua opinione su The Bear appare molto simile.

Ma cosa intende, nello specifico? "È un prodotto di fantasia" dichiarò Harry, riferendosi a The Crown. "Al tempo stesso, però, si basa parzialmente sulla realtà. Naturalmente l'accuratezza non è totale. Ti fornisce un'idea approssimativa su come sia un certo stile di vita, quali siano le pressioni del posizionare il dovere e il servizio al di sopra della famiglia e tutto il resto... senza contare le conseguenze. Sono molto più a mio agio con The Crown di quanto non lo sia leggendo le storie scritte sulla mia famiglia, o su mia moglie, o su me stesso".

Ad aggiungere altri dettagli è Strausman: "Hollywood vuole fare soldi. Scrive storie pronte per essere viste. Nessun evento storico, insomma, ma semplice business della ristorazione. Certamente non riguarda il mio ristorante. Trattiamo le persone con rispetto, abbiamo risorse umane. Quindi si tratta di fiction televisiva drammatica. Da parte nostra, amiamo la grande narrativa".

La seconda stagione dello show ha debuttato su Disney+ il 22 giugno 2023.