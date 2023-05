The Bear: nuovo poster e la data d'uscita della seconda stagione

Hulu ha diffuso in rete un nuovissimo poster ufficiale di The Bear che conferma la data d'uscita dei nuovi episodi sulla piattaforma. Già il primo teaser trailer di The Bear 2 aveva rivelato la finestra d'uscita ma ora conosciamo la data definitiva in cui riabbracceremo tutti i componenti della cucina di Carmy Berzatto. In Italia sarà su Disney+.

La seconda stagione di The Bear debutterà su Hulu il 22 giugno 2023. Proprio come accaduto per la prima, sensazionale stagione, tutti gli episodi verranno caricati sulla piattaforma in una volta divenendo immediatamente disponibili per la visione da parte del pubblico che si è ormai affezionato alle vicende di questi meravigliosi personaggi capitanati da Jeremy Allen White.

Al momento non è chiaro quando la stagione sarà disponibile su Disney+, ma lo scorso anno venne distribuita sulla piattaforma quasi in contemporanea con gli Stati Uniti. L'attesa è molto alta, soprattutto dopo l'ingresso di Bob Odenkirk nel cast, che alzerà sicuramente il livello già alto di questa produzione.

The Bear vede protagonista Jeremy Allen White nei panni di uno chef che torna nella paninoteca di famiglia a Chicago. Il cast comprende anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas, Edwin Lee Gibson e Matty Matheson. La serie è stata creata da Christopher Storer.

La serie segue Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), un giovane chef proveniente dal mondo dell'alta ristorazione, che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia - The Original Beef of Chicagoland - dopo una straziante morte in famiglia. In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve bilanciare le realtà schiaccianti della proprietà di una piccola impresa, il suo personale di cucina volitivo e recalcitrante e i suoi rapporti familiari tesi, il tutto mentre affronta l'impatto del suicidio di suo fratello.

The Bear parla di cibo, di famiglia, della follia della routine e dei suoi ripidi e scivolosi lati negativi. Mentre Carmy lotta per trasformare sia l'Original Beef of Chicagoland che se stesso, lavora al fianco di una squadra di cuochi rozzi che alla fine diventeranno la sua nuova famiglia.