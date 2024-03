The Bear, le prime foto della terza stagione anticipano un funerale?

Le riprese di The Bear 3 sono iniziate e le prime foto rubate dal set preoccupano i fan circa uno spiacevole avvenimento che potrebbe segnare un terribile destino per uno dei personaggi dello show con Jeremy Allen White.

Nelle foto circolate sul web (che trovate in calce all'articolo), vediamo il protagonista accompagnato dai personaggi di Ayo Edebiri (Sidney), Ebon Moss-Bachrach (Richie), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colon-Zayas (Tina), Abby Elliott (Natalie), Matty Matheson (Neil), Edwin Lee Gibson (Ebraheim) e Corey Hendrix (Sweeps) vestiti a lutto. Lo staff del ristorante sta partecipando, infatti, a un funerale. Una scena che ha allarmato tutti i fan, che hanno subito associato le immagini al terribile destino di uno dei personaggi della serie.

Ma chi è morto in The Bear 3? La risposta potrebbe essere nessuno: sembrerebbe più probabile che si tratti del funerale della madre di Marcus, morta nel finale di The Bear 2 proprio nella serata di apertura del ristorante. Malgrado si tratti di un personaggio minore, la madre di Marcus gravemente malata e in fase terminale ha rappresentato un tassello molto importante nelle tematiche affrontate nella seconda stagione. Presumibilmente la nuova stagione si aprirà con questo toccante momento per Marcus, portando sul piccolo schermo l'ennesima dimostrazione dell'affetto della "sua nuova famiglia" rappresentata dallo staff del ristorante.

The Bear è stata una grande rivelazione: la pluripremiata serie ha raccontato grande successo e un elogio alle performance toccante di Jeremy Allen White che spera finalmente un lieto fine per Carmy nella terza stagione dello show.

Ma quando esce The Bear 3?

