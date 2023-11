The Bear, quando Cate Blanchett fece piangere la madre di Jeremy Allen White

Se il provino di Jeremy Allen White per un cinecomic non vi è sembrato abbastanza assurdo, ecco un altra sbalorditiva storia che riguarda l'attore di The Bear: Cate Blanchett (ricordata per Diario di uno scandalo, Carol e Blue Jasmine) ha fatto piangere a dirotto la madre di Allen White!

Tutto è iniziato con l'incontro tra i due attori: la madre, di fronte alla bellezza e all'aura gloriosa che avvolge Blanchett, non è proprio riuscita a trattenere le lacrime in un misto di ansia e commozione. Così ha ricordato White: "Io le dicevo: 'Ehi, che stai facendo? Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? Perché sei così nervosa?' Al che, lei: 'Beh, cosa pensi che succederebbe se incontrassi qualcuno che ammiro nel profondo?'".

Ha inoltre continuato: "[Blanchett] mi guarda negli occhi, si rivolge a me e mia madre, e lei inizia a singhiozzare in modo incontrollabile; per ragioni che, davvero, proprio non capisco. E quindi Cate era davvero entusiasta di vedermi, ma davvero preoccupata per mia madre. Cercava di rimediare alla cosa... Nel frattempo mia madre cercava di spiegare che non c'è niente di veramente sbagliato, e diceva: 'È solo la tua bellezza, grazia e presenza che mi fa singhiozzare'". Insomma, una situazione davvero assurda!

Tornando alla serie TV disponibile su Disney+, i dieci episodi della seconda stagione hanno debuttato il 22 giugno 2023 negli Stati Uniti, per poi essere doppiati in italiano dal 16 agosto. Per approfondire l'argomento, non perdetevi la nostra recensione di The Bear 2, che conferma il valore della prima tranche di episodi e, sorprendentemente, riesce nel (difficile) obiettivo di superare se stessa.