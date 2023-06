The Bear, i REM omaggiano la serie con un remix di Strange Currencies

Lo storico gruppo musicale dei REM ha collaborato con la serie TV The Bear in un nuovo, strepitoso video musicale, ossia un remix (The Bear Edit) della canzone Strange Currencies. La clip alterna filmati inerenti il tour del 1995 e clip esclusive della seconda stagione dello show.

Pubblicato nel 1995 come terzo singolo di Monster, Strange Currencies racconta la storia di un protagonista e dei suoi tentativi di conquistare la misteriosa "cotta". La canzone è entrata nella top ten del Regno Unito, degli Stati Uniti e del mainstream rock USA.

Tuttavia, la clip non rappresenta la prima collaborazione con la serie creata da Christopher Storer: On My Heart ha chiuso il terzo episodio della prima stagione, mentre il finale della prossima includerà Half a World Away (presente in Out of Time del 1991). Era il settembre 2022 quando Losing My Religion superò un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

"The Bear è senza dubbio il mio show preferito dell'anno scorso" ha dichiarato Michael Stipe, frontman dei REM. "Aver incorporato le canzoni dei REM nel loro universo lo rende ancora più dolce, se possibile". Altrettanto entusiasta è il bassista Mike Mills. "È diventato uno dei miei programmi preferiti" ha aggiunto, "perciò non vedo l'ora di guardare altri episodi".

La storia segue la vita di Carmy, giovane chef nel mondo dell'alta cucina, che certa di trasformare la paninoteca italiana di famiglia. Dopo il suicidio del fratello maggiore, decide di lavorare in una cucina fatiscente insieme a un gruppo non facilmente gestibile... Nel cast, oltre a Jeremy Allen White nei panni di Carmy Berzatto, ricordiamo anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Ebediri e Lionel Boyce.

La seconda stagione debutterà su Disney+ il 16 agosto 2023. Nell'attesa, non perdetevi la nostra recensione di The Bear.