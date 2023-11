The Bear rinnovata per una terza stagione! Torna la serie con Jeremy Allen White

È successo: The Bear, acclamata serie TV con Jeremy Allen White, è stata rinnovata per una terza stagione da HULU e FX. La notizia arriva a distanza di mesi dal debutto della seconda parte, ma i dubbi erano quasi a zero: la seconda stagione ha superato se stessa come scriviamo nella nostra recensione di The Bear 2.

E non era per niente facile: acclamata dalla critica e dal pubblico, la storia dello chef Carmy Berzatto interpretato da un incredibile White è riuscita a conquistare in pochissimo tempo un posto tra le serie TV di punta del 2022 e il rinnovo di una terza stagione non è altro che uno step obbligato.

"The Bear , che ha entusiasmato il pubblico nella sua prima stagione solo per raggiungere traguardi ancora maggiori nella seconda stagione, è diventato un fenomeno culturale - scrive il presidente di FX Nick Grad in una nota - [...] noi e i nostri partner di Hulu ci uniamo ai fan nell’attesa del prossimo capitolo della storia di The Bear ”.

Un'eccellente soundtrack per The Bear 2, ma l'influenza delle serie TV è arrivata dall'abbigliamento (le iconiche t-shirt indossate da Jeremy Allen White sono diventate un capo d'abbigliamento ricercato) alle tendenze su Tik Tok a tema food ( impazzano i tutorial sulle ricette dello show come l'iconica omelette e gli spaghetti al pomodoro). Ma quando arriverà The Bear 3 sul piccolo schermo?