The Bear: nella Stagione 2 ci sarà una svolta romance? Rispondono i protagonisti

The Bear è stato un successo a sorpresa per Disney+ questo autunno e non solo dal punto di vista della critica, ma anche del pubblico, che si è appassionato allo stile frenetico della serie e alla continua tensione tra i personaggi. Ora che bisogna concentrarsi sulla prossima stagione, i protagonisti hanno cominciato ad escludere alcune ipotesi.

Nel corso di una chiacchierata concessa a Variety, due dei protagonisti principali dello show, Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, hanno provato a rispondere, quando possibile, ad alcune indiscrezioni sulla direzione che la storia imboccherà con la seconda stagione già confermata di The Bear. Innanzitutto, sull'ipotesi di una possibile relazione sentimentale tra i rispettivi personaggi, ovvero Carmy e Sydney. L'ipotesi deriva dalla continua partecipazione con cui il pubblico ha assistito al loro arco narrativo durante la prima stagione.

"So che ci sono persone che sono molto interessate a questo argomento, e lo capisco e lo apprezzo, ma per me non è stato così", ha detto Edebiri ridendo e sottolineando come si sorprenda ogni volta che vede tirare in ballo l'argomento. "No! Nessuno ne ha mai parlato", ha concordato White.

La co-showrunner Joanna Calo ha aggiunto che "non si è mai parlato" di vedere la loro relazione passare al livello successivo. "Volevamo fare qualcosa che riguardasse l'amicizia e la collaborazione", ha detto Storer. "È davvero buffo che questa sia una delle cose di cui la gente sta parlando - di tutte le cose pesanti ed emozionanti che accadono nello show! È stato interessante perché Ayo e Jeremy sono nostri amici, sono persone meravigliose e penso che ci sia questo carisma che si sprigiona da entrambi".

Creata, scritta e diretta da Christopher Storer, The Bear ha un'energia clamorosa e vibrante che fin dal primo episodio elettrizza lo sguardo attraverso un montaggio forsennato, dagli indiavolati ritmi scorsesiani, e per come procede indiavolata fa venire subito in mente il cinema dei fratelli Safdie, autori di Good Time e Diamanti Grezzi: se state cercando una nuova serie alla quale appassionarvi, questa potrebbe fare al caso vostro, con episodi dalla durata di mezz’ora che volano via in cinque minuti.

Se non l'avete vista, vi consigliamo di recuperarla e di leggere quindi la nostra recensione di The Bear.