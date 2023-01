The Bear, svelata la data d'uscita della Stagione 2: arriverà prestissimo!

A pochi giorni dalla vittoria ai Golden Globe di Jeremy Allen White, FX Networks e Hulu hanno svelato quando potremo finalmente rivedere il giovanissimo e talentuoso chef Carmen "Carmy" Berzatto e la sua squadra di cuochi di nuovo immersi sui fornelli per altri episodi di The Bear contraddistinti dalla stessa tensione della Stagione 1.

La seconda stagione di The Bear andrà in onda all'inizio dell'estate prossima, con due episodi in più rispetto alla stagione di debutto. FX Networks ha rivelato la notizia giovedì sera via Twitter dopo la presentazione dello show al Television Critics Assn. press tour. Non è ancora stata annunciata una data esatta per il debutto. La prima stagione di The Bear era composta da otto episodi, il che significa che i fan potranno assistere alle scorribande di Carmy (Jeremy Allen White) e Sydney (Ayo Edebiri) per un totale di 10 episodi nella prossima stagione.

Creata da Christopher Storer, The Bear segue un giovane chef di formazione classica che si trasferisce a Chicago per gestire la paninoteca italiana di famiglia dopo il suicidio del fratello. Dopo la prima messa in onda su Hulu nel giugno 2022, la serie ha conquistato la critica e gli spettatori, portando White a vincere il Golden Globe come miglior attore in una serie musicale o comica martedì sera. In Italia, la serie è arrivata interamente su Disney+ lo scorso ottobre, conquistando anche da noi una larga fetta di pubblico, rimasta incantata dalla narrazione e catturata dalla tensione costante degli episodi.

La seconda stagione si concentrerà sulla riapertura del ristorante ribattezzato "The Bear". White, Edebiri, Storer e la produttrice esecutiva Joanna Calo hanno dato a Variety un'anticipazione della seconda stagione all'inizio del mese, confermando che nel corso della prossima stagione Carmy e Sydney non svilupperanno alcun interesse sentimentale, ma che rimarranno semplicemente buoni colleghi.

Su queste pagine potete intanto leggere la nostra recensione di The Bear e se non l'avete ancora recuperata, il consiglio è quello di farlo immediatamente e dirci cosa ne pensate qui sotto nella sezione commenti.