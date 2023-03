The Bear: nel primo trailer della Stagione 2 tornano i cuochi di Jeremy Allen White

FX ha diffuso in streaming il primo teaser trailer della seconda stagione di The Bear, che arriverà in streaming il prossimo giugno (in Italia approderà direttamente su Disney+ come accaduto per la stagione d'esordio). Il filmato, che si apre diegeticamente sulle note di "Via Chicago" dei Wilco, mostra i personaggi prepararsi al ritorno.

Il filmato, infatti, ci mostra la squadra di cuochi capitanata dal Carmy di Jeremy Allen White svuotare il vecchio locale per prepararsi al meglio per la nuova apertura. Come era già stato anticipato dal finale della prima stagione, il nuovo locale non si chiamerà più The Beef ma il nome diventerà The Bear, dal titolo dello show.

La seconda stagione di The Bear era stata annunciata per la prima volta nel luglio 2022, e il presidente di FX entertainment Eric Schrier aveva dichiarato in un comunicato: "The Bear ha superato le nostre più rosee aspettative creative, critiche e commerciali. Apprezziamo profondamente il brillante lavoro svolto dal creatore e co-showrunner Christopher Storer e dalla co-showrunner Joanna Calo. L'interpretazione del protagonista Jeremy Allen White è spettacolare, così come quella dei suoi co-protagonisti Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce e Liza Colón-Zayas. Non vediamo l'ora di metterci al lavoro sulla seconda stagione".

La logline ufficiale della seconda stagione, composta da 10 episodi, recita: "Un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve bilanciare le realtà schiaccianti della proprietà di una piccola impresa, il suo personale di cucina volitivo e recalcitrante e i suoi rapporti familiari tesi, il tutto mentre affronta l'impatto del suicidio di suo fratello".

Jeremy Allen White, che per la sua interpretazione ha vinto il Golden Globe, ha ammesso a Vanity Fair di essere stato "un po' nervoso" nel riprendere il suo ruolo a causa dell'acclamazione ricevuta dalla prima stagione. "Se si leggono troppe recensioni, su questa cosa che una volta era nostra sono state aggiunte tante idee", ha detto White. "Spero che riusciremo a escludere un po' il mondo".

Come già anticipato, non ci sarà alcuna svolta romance in The Bear 2 tra i due personaggi principali.