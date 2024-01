The Bear, dopo la vittoria ai Golden Globes il cast ringrazia il mondo della ristorazione

Nella prima edizione dei Golden Globe che ha visto i premi assegnati dall'organizzazione no profit Golden Globe, The Bear ha trionfato come miglior serie comedy o musical e cast e autori hanno così avuto modo di ringraziare coloro che hanno lavorato duramente alla realizzazione dello show, così come anche tutto il vasto mondo della ristorazione.

The Bear ha battuto la concorrenza della serie di Apple TV+ Ted Lasso, Abbott Elementary della ABC, Jury Duty di Amazon Freevee, Barry della HBO e di Only Murders in the Building di Hulu nella categoria Miglior Serie Comedy o Musical.

Lionel Boyce, che nello show interpreta Marcus, ha ritirato il premio a nome del gruppo, cogliendo l'occasione per ringraziare il mondo della ristorazione nella sua interezza. "Voglio dire soprattutto grazie alla comunità dei ristoranti. Noi interpretiamo questi personaggi per un paio di mesi all'anno, ma questa è la vostra realtà, con tutti gli alti e i bassi. Grazie per averci accolto mentre raccontavamo le vostre storie", ha detto Boyce.

La seconda stagione ha debuttato a giugno e The Bear è stata rinnovata per una terza stagione da FX a novembre. L'inizio della produzione è previsto per febbraio.

La prima stagione della serie segue Carmen "Carmy" Berzatto, un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione, che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia - The Original Beef of Chicagoland - dopo una morte straziante nella sua famiglia. In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve bilanciare le realtà schiaccianti della proprietà di una piccola impresa, il suo personale di cucina volitivo e recalcitrante e i suoi rapporti familiari tesi, il tutto mentre affronta l'impatto del suicidio di suo fratello.

La seconda stagione segue il gruppo mentre trasforma il suo locale per panini in un ristorante di livello superiore. Mentre sono impegnati in questa missione, intraprendono un viaggio di trasformazione personale, e sono costretti a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi ciascuno di loro vuole essere in futuro.

The Bear è candidato anche in 13 categorie ai prossimi Premi Emmy, la cui cerimonia di premiazione è prevista per il 15 gennaio prossimo.