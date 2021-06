The Beatles: Get Back diventa una docuserie originale Disney+, tutti i dettagli

Vi ricordate il film documentario sui Beatles di Peter Jackson che sarebbe dovuto uscita al cinema lo scorso anno? Ora diventerà una docuserie per Disney+.

The Beatles: Get Back, il docufilm dedicato a uno dei gruppi musicali più iconici della storia della musica, sta per tramutarsi in docuserie.

Dopo i vari rimandi dovuti alla pandemia, la Walt Disney Company ha infatti deciso di trasformare il progetto di Peter Jackson in un appuntamento in tre parti per gli abbonati alla piattaforma streaming Disney+, che negli Stati Uniti dovrebbe arrivare un concomitanza con il periodo del Ringraziamento (25, 26 e 27 novembre 2021).

Realizzato con dei filmati di repertorio e spezzoni dal film del 1970 Let It Be, The Beatles: Get Back sarà infatti ora composto da tre episodi della durata approssimativa di due ore ciascuno.

A quanto pare, il nuovo racconto farà da controparte a quello di Let It Be, che mostrava invece come la band fosse arrivata al suo scioglimento. Stando a quanto si è visto nelle anteprime di Get Back, l'opera sarebbe "piena di humor, affetto e camaraderie".

La restaurazione dei filmati è stata affidata alla Park Road Post Production di Wellington, mentre il montaggio è a opera di Jabez Olssen, già collaboratore di Jackson per il documentario del 2018 They Shall Not Grow Old.