The Beatles: Get Back, ecco tutti i numeri della serie secondo i sondaggi Nielsen

Tra le serie arrivate su Disney+ a Dicembre e Novembre ce n'è una molto interessante per i fan dei Beatles, intitolata The Beatles: Get Back. Arrivata nel giorno del Ringraziamento di quest'anno, la serie è stata vista principalmente proprio dai vecchi fan del gruppo musicale secondo Nielsen. Infatti il 54% degli spettatori aveva un'età superiore ai 55 anni.

L'analisi di Nielsen è stata fatta su ben quattro giorni. Come sappiamo, negli USA The Beatles: Get Back ha presentato in anteprima l'episodio 1 la notte del Ringraziamento, il 25 novembre, il secondo la sera successiva e il terzo e ultimo episodio sabato 27 Novembre. Tuttavia nella settimana presa in considerazione per i vari prodotti sottoposti al sondaggio, era compresa anche domenica 28 Novembre.

Il documentario sul gruppo britannico si è andato a collocare al settimo posto quella settimana tra i programmi streaming originali della piattaforma, pur non entrando nella Top Ten complessiva. In ogni caso il risultato è decisamente soddisfacente, perché la serie ha collezionato in totale ben 503 milioni di minuti trasmessi tra tutti i suoi episodi.

A vincere, tra le varie piattaforme, nel weekend del Ringraziamento è stato il dramma Netflix di Kevin Hart/Wesley Snipes True Story, che con i suoi sette episodi ha accumulato 943 milioni di minuti in streaming. Al secondo posto invece c'è stata un'altra nuova uscita, la serie targata Disney+ Hawkeye, che ha totalizzato ben 853 milioni di minuti trasmessi in streaming con i suoi soli primi due episodi, attirando un pubblico principalmente maschile in una fascia d'età tra i 35-54 anni.

Dunque, alla luce di questi dati, il risultato della docuserie sul gruppo musicale di Liverpool è sicuramente soddisfacente, soprattutto se si considera il tipo di prodotto. Noi vi abbiamo raccontato in modo più approfondito cosa ne abbiamo pensato nella nostra recensione di The Beatles: Get Back.