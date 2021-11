The Beatles: Get Back, svelata la durata della docu-serie di Peter Jackson

Peter Jackson è conosciuto dai fan del fantasy per la sua trilogia del Il Signore degli Anelli e i successivi sequel de Lo Hobbit, ma negli ultimi anni il regista si è allontanato da quel genere preferendo i documentari. The Beatles: Get Back è una docu-serie decisamente più leggera dedicato all’iconica e indimenticabile band britannica.

The Beatles Get Back è diventata una serie esclusiva Disney+, originariamente era stato pensato come un docu-film. La sinossi recita: Diretto dal regista tre volte vincitore dell'Oscar, The Beatles: Get Back riporta il pubblico indietro nel tempo alle sessioni di registrazione intime della band durante un momento cruciale nella storia della musica. Il documentario mette in mostra il calore, il cameratismo e il genio creativo che hanno definito l'eredità dell'iconico quartetto, compilato da oltre 60 ore di filmati inediti girati nel gennaio 1969 (da Michael Lindsay-Hogg) e più di 150 ore di audio inedito, tutto è stato brillantemente restaurato. Jackson è l'unica persona in 50 anni ad aver avuto accesso a questi archivi cinematografici privati. Vedremo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr mentre pianificano il loro primo spettacolo dal vivo in oltre due anni e le prove di 14 nuove canzoni, originariamente previste per l'uscita su un album live di accompagnamento.



Il documentario presenta, per la prima volta nella sua interezza, l'ultima esibizione dal vivo dei Beatles come gruppo, l'indimenticabile concerto sul tetto a Savile Row di Londra, oltre ad altre canzoni e composizioni classiche presenti negli ultimi due album della band.



Date un'occhiata al trailer di The Beatles Get Back, mentre le sue tre parti erano state originariamente annunciate per durare sei ore, in realtà arriverà vicino alle otto ore, come ha rivelato Collider. I tempi specifici sono i seguenti: la prima parte è di 157 minuti, la seconda parte è di 173 minuti, la terza parte è di 138 minuti. C’è abbastanza tempo per rendere omaggio agli straordinari musicisti, la serie uscirà nel corso di tre giorni nel prossimo weekend del Ringraziamento, 25, 26 e 27 novembre, esclusivamente su Disney+.