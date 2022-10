The Bequeathed, Netflix annuncia la nuova serie dal creatore di Hellbound e Train to Busan

Yeon Sang-ho, il regista di Train to Busan e della serie Hellbound, ha annunciato un nuovo progetto in lavorazione per Netflix: sarà il creatore e sceneggiatore della serie thriller The Bequeathed.

La star di Hellbound Kim Hyun-joo interpreterà il ruolo principale, la protagonista Yun Seo-ha, una donna che eredita alcuni terreni di famiglia dopo la morte di suo zio e che si ritrova suo malgrado coinvolta in una serie di strani eventi che hanno luogo in un cimitero. Ryu Kyung-soo interpreterà il fratellastro più giovane di Seo-ha, mentre Park Hee-soon e Park Byung-eun interpreteranno i membri delle forze di polizia locali. Min Hong-nam, che è stato assistente alla regia di Yeon Sang-ho in Train to Busan e nel suo sequel Peninsula, assumerà il ruolo di regista.

L'autore, lo ricordiamo, ha ha anche un altro show Netflix attualmente in lavorazione: si tratta di Parasyte The Grey, un adattamento del manga horror fantascientifico Parasyte, che è stato annunciato quest'estate e che vedrà come protagonisti Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan e Lee Jung-hyu. L'ultimo progetto Netflix firmato da Yeon è stato invece il già citato Hellbound, basato sulla serie animata omonima creata dallo stesso Yeon: la storia è incentrata su esseri soprannaturali che appaiono dal nulla per condannare le persone all'inferno. Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione dopo l'incredibile successo ottenuto.

