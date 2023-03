The Better Liar: Daisy Ridley da Star Wars alla nuova serie di Prime Video

Dopo essere stata la protagonista della trilogia sequel di Star Wars nei panni di Rey, Daisy Ridley ha trovato il suo primo ruolo televisivo. L'attrice sarà protagonista e produttrice esecutiva di The Better Liar, serie di Prime Video che si ispirerà all'omonimo romanzo di Tanen Jones. The Tornante Company produrrà la serie con Amazon Studios.

La serie sarà scritta e prodotta esecutivamente da Raelle Tucker, nota per il suo lavoro in True Blood e che sta anche scrivendo l'adattamento di The Power sempre con Prime Video.

In The Better Liar, quando una donna assume un sosia nel tentativo di nascondere la morte della sorella e reclamare l'eredità condivisa, il suo inganno metterà in evidenza una rete di pericolosi segreti. Il romanzo è uscito all'inizio del 2020. "Sono ossessionata dalle spie, dall'identità e dall'inganno", ha dichiarato la Jones in un'intervista del 2020 a BookPage. "Parte dell'idea di questo libro è nata pensando a come l'unico modo per capire una dinamica familiare sia quello di entrarci dentro, ma una volta che ne fai parte non riesci più a vederla chiaramente, così ho scritto la storia di un'estranea che poteva fingere di essere qualcuno al suo interno".

Come detto, si tratterà del primo ruolo televisivo per la Ridley che di recente è apparsa in film come Magpie, The Marsh King's Daughter e Young Woman and the Sea. Recentemente, tornando a parlare del possibile ritorno di Rey nel futuro di Star Wars, ecco cos'ha detto l'attrice:

"Onestamente, non ne ho idea. Sento che la storia di Rey si è conclusa in modo meraviglioso con l'ultimo film [Star Wars: L'ascesa di Skywalker]. Sono già passati tre anni pazzeschi dall'uscita di quel film. Mi sento una persona diversa. Negli ultimi tre anni abbiamo vissuto tutti un cambiamento enorme, con un sacco di cose assurde che sono successe. Quindi non so se ci sono dei progetti. Non lo so e basta. Ma in definitiva, ho amato la mia esperienza, ho amato ciò che ho potuto fare e amo le persone con cui ho potuto lavorare. Quindi, se dovesse accadere di nuovo, anche solo una volta, sarebbe fantastico. Perché il sogno è quello di essere davvero circondato da persone simpatiche che ti fanno sentire bene e che ti ascoltano mentre fai un buon lavoro".