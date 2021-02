The Big Band Theory, Kunal Nayyar a cuore aperto: 'Ho sofferto di attacchi di panico'

Ospite del podcast Breakdown insieme alla sua ex co-star di The Big Bang Theory Mayim Bialik, Kunal Nayyar ha raccontato a cuore aperto la sua esperienza con gli attacchi di panico e i "momenti bui" della sua salute mentale.

"Quando ho iniziato a lottare con la mia salute mentale ho passato dei momenti molto bui, è per me è stato molto scioccante" ha dichiarato l'interprete di Raj, rivelando di aver avuto il suo primo attacco di pani a 30 anni mentre stava guidando in autostrada. "Non sapevo cosa fosse. Da allora ho dovuto combattere una sorta di battaglia contro il panico o l'ansia."

Le cose sono migliorate quando Nayyar ha deciso di frequentare un ipnoterapeuta, tuttavia il problema si è ripresentato all'improvviso diversi anni più tardi: "È diventato di nuovo come in autostrada, ed è allora che ho capito che qualcosa non andava. Erano passati cinque anni dall'inizio della terapia. Puoi avere una vita bella e spirituale, ma ad un certo punto puoi sentirti di nuovo triste, depresso e in preda al panico."

"Non c'è vergogna in tutto questo" ha aggiunto l'attore lanciando un messaggio positivo per tutte le persone afflitte dai suoi stessi problemi. "Non c'è vergogna nel sentirsi ansiosi, non c'è vergogna nel provare stress e non c'è vergona nel provare panico."

Nei mesi scorsi, Nayyar aveva lodato il finale di The Big Bang Theory definendolo "perfetto" per il suo personaggio.



