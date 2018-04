The Big Bang Theory 11: nel finale di stagione ci sarà anche un personaggio "leggendario"!

O meglio, il suo interprete! Lunedì, la CBS ha pubblicato l'elenco completo delle guest stars che saranno presenti nell'episodio finale della stagione in corso di The Big Bang Theory, l'undicesima cioè. E uno di loro arriva dalla Galassia lontana, lontana... La notizia contiene spoiler della trama.

E dunque, come "ospiti" di Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik) nel finale della Stagione 11 di The Big Bang Theory, ci sono alcuni grandi nomi, i cui ruoli sono però avvolti nel mistero.

Le guest star che torneranno includono Laurie Metcalf nei panni della madre di Sheldon, Mary, e Courtney Henggeler, nel ruolo della sua sorella gemella, Missy, l'ultima delle quali tornerà al serial dopo beh, 10 stagioni! L'ultima volta che l'abbiamo vista infatti, è stato nella prima stagione. John Ross Bowie sarà Kripke, Brian Posehn Bert, i colleghi alla CalTech della gang; e Wil Wheaton tornerà di nuovo ad interpretare sé stesso, il frenemy storico di Sheldon. Lauren Lapkus, che è stata vista in Orange Is the New Black apparirà nei panni della dipendente del negozio di fumetti Denise, che farà il suo debutto in The Big Bang Theory nell'episodio che andrà in onda il 19 aprile, (forse sarà lei ad accompagnare Raj al matrimonio?).

Come annunciato in precedenza, Jerry O'Connell farà la sua prima apparizione nello show nei panni del fratello maggiore di Sheldon, George Jr.

E questo ci porta, finalmente, alle guest star che si vedranno nella serie per la primissima volta, le cui descrizioni personaggi non però, sono state rilasciate: ci sarà Kathy Bates, e... Oh, certo, ci sarà Mark Hamill, meglio conosciuto, forse, come Luke Skywalker! ;)

Ci sono, comunque, alcune assenze degne di nota, come June Squibb nei panni di della Nonnina di Sheldon, e Annie O'Donnell nei panni della madre di Amy. Forse quella parte potrebbe essere stata riassegnata e sarà Kathy Bates ad interpretare il ruolo, con Mark Hamill che interpreterà invece suo padre? Chissà! Ma forse lui sarà l'ufficiale che li sposerà! Insomma, speculando, speculando, arriveremo presto al 10 maggio, quando vedremo finalmente coronato il sogno d'amore di Amy, nel finale di stagione di TBBT!