The Big Bang Theory 12: Kaley Cuoco ha paura di chiedere una foto a Kathy Bates!

The Big Bang Theory è arrivato alla fine: il serial con protagonisti i nerd più amati del piccolo schermo si concluderà con la dodicesima stagione, che sta arrivando. L'interprete del personaggio di Penny, Kaley Cuoco, sta tuttavia ancora cercando di superare alcune delle sue paure...

Un esempio? La bella attrice ha il terrore di chiedere a Katy Bates (l'interprete principale in Misery Deve Morire, anyone?), di farsi una foto con lei. L'ha scritto su Instagram ieri sera, quando è andata in onda la première dell'ultima stagione di The Big Bang Theory, e ha quindi ammesso di provare molta ansia all'idea di fare questa richiesta alla grande attrice.

Il post su Instagram della Cuoco presenta una foto della Bates e del co-protagonista Johnny Galecki mentre prende le ultime informazioni utili alla preparazione dello show, e Kaley è in agguato sullo sfondo, con un sorriso apparentemente nervoso stampato in faccia.

"Ho ancora paura di chiedere a Kathy Bates di fare una foto con me. Quindi questo è tutto ciò che sono riuscita ad ottenere," ha scritto l'attrice nella caption di accompagnamento alla foto.

Kathy Bates interpreta il personaggio della signora Fowler, madre di Amy Fowler (interpretata da Mayim Bialik) e si è vista per la prima volta durante un episodio dell'11a stagione della serie. Potete biasimare la Cuoco per la sua paura di chiedere la foro alla Bates? Certo, potrebbe trattarsi di timore reverenziale per una delle attrici più famose di Hollywood da decadi, o forse sarà per il fatto che Kathy Bates, essendo principalmente avvezza all'interpretare ruoli incredibilmente potenti in pellicole horror, fa veramente paura alla giovane Kaley? Chissà...