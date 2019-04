The Big Bang Theory 12, Kaley Cuoco rivela di star 'salutando lentamente' la serie. Foto

La serie comedy più longeva della televisione è quasi pronta a dire addio ai suoi, visto che The Big Bang Theory è a sette episodi dalla sua fine definitiva, e il peso dell'addio si comincia a far sentire sulle spalle degli interpreti, specie su quelle di Kaley Cuoco, che sembra molto nostalgica.

Condividendo infatti una foto dal set dello show, l'attrice ha avuto modo di lasciarsi andare a una confessione a cuore aperto e molto emozionante sulla serie e su quello che significa per lei, scrivendo in didascalia: "Dedico questa foto a un gruppo di persone che è stato per 12 anni molto più di un second team per me e per gli altri. Sono la nostra famiglia! Grazie per essere stati il cast dietro le quinte... avremo modo di dirci addio con calma nel corso delle prossime settimane, il che non sarà per niente facile".



La fine si avvicina e salutarsi non sarà affatto semplice, ma fino a maggio potrete ancora godere dei vostri personaggi amatissimi, da Sheldon a Leonard fino a Penny. Intanto, il prossimo 4 aprile andrà in onda in america il nuovo episodio della dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory, "The Laureate Accumulation".



Chi di voi sente già la mancanza dei nerd e geek più famosi della televisione?