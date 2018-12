The Big Bang Theory 12: ci sarà anche Lindsey Kraft in un ruolo importante

Continua a prendere forma il cast della dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory, show di punta dell'emittente americana CBS. TV Line ha annunciato in esclusiva che Lindsey Kraft, attrice vista in Grace and Frankie e Dirty John, è entrata a far parte del cast nei panni di un personaggio importante.

Il suo ruolo sarà quello di Melissa, nuova moglie di Zack (Thomas Smith), noto ai fan dello show come l'ex marito di Penny. Apparirà in molteplici episodi della nuova stagione, incominciando da quello del 10 gennaio, la cui sinossi ufficiale recita: "Zack e sua moglie desiderano ardentemente un bambino ma, a causa dell'infertilità del primo, si rivolgono a Leonard per chiedere aiuto".

Ovviamente la curiosità starà nel vedere come Leonard e Penny decideranno di reagire alla loro sorprendente richiesta. The Big Bang Theory si chiuderà ufficialmente nella primavera del 2019, dopo dodici anni di attività. La scelta di Jim Parsons di volersi dedicare ad altri progetti nella sua carriera è stato uno dei motivi principali che ha portato la CBS ad interrompere il tutto.

Nonostante gli ascolti altalenanti di questo nuovo arco narrativo, The Big Bang Theory è stata eletta la serie più amata del panorama televisivo e lascerà ai suoi fan grandi ricordi. In ogni caso l'universo narrativo della serie principale continuerà con lo spinoff Young Sheldon, con il quale ha di recente avuto un brillante crossover, e Kaley Cuoco, divenuta celebre per il ruolo di Penny, si è più volte dimostrata interessata sulla realizzazione di una serie incentrata sul suo personaggio.